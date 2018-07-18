Умер бывший солист популярной российской группы (видео)

Среди известных песен Браславского - "Лучшая женщина", "Ночь любви".

Бывший солист советской и российской группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский скончался на 60 году жизни.

Об этом сообщил друг артиста, поэт-песенник Александр Шаганов, передает ТАСС.

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"Игоря не стало сегодня, очень печально", - сообщил он уточнив, что певец и композитор долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Шаганов также напомнил, что Браславский занимался благотворительностью, помогал онкобольным детям. "Ему самому была нужна помощь, а он собирал деньги и передавал их детям, всегда помогал как мог", - добавил он.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. С 1994 по 2004 годы - солист группы "Доктор Ватсон".

Среди его известных песен - "Лучшая женщина", "Ночь любви". В 2017 году Денис Майданов представил песню на музыку Браславского "Если судьба полет".

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