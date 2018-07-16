Брюс Уиллис разрешил главный спор о "Крепком орешке"

17:26, 16 июля 2018
Мир
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Уиллист не считает "Крепкий орешек" рождественским фильмом / фото kinopoisk.ru

Американский актер Брюс Уиллис наконец-то ответил на один из главных фанатских вопросов о фильме "Крепкий орешек", в котором он сыграл главную роль.

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Фанаты боевика часто спорят, является ли кинолента рождественским фильмом, ведь действие разворачивается во время этого праздника, передает The Hollywood Reporter.

В комментарии на передаче Comedy Central Roast Уиллис высказался на эту тему. "Крепкий орешек" - не рождественский фильм!", - отрезал он.

"Крепкий орешек" - американский боевик 1988 года. У фильма есть четыре фильма-продолжения: «Крепкий орешек 2», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

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Теги: #боевики#фильм