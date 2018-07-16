Писатель стал известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей.

В британском графстве Норфолк на 95-ом году жизни умер писатель Клайв Кинг.

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Информацию о смерти писателя сообщило издательство Penguin, передает "Новое время".

"Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что мы могли издавать его книги", - сообщили в издательстве.

Клайв Кинг (1924-2018) родился в Ричмонде. В 1943 году окончил Кембриджский университет.

Писатель стал известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей. Роман был экранизирован и включен в школьную программу Великобритании.