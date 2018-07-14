Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера

Актриса заявила, что понимает чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер.

Скарлетт Йоханссон отказалась от роли криминального авторитета трансгендера Данте Джилла в фильме режиссера Руперта Сандерса. Джилл родился женщиной, но одевался как мужчина и жил под мужским именем.

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Йоханссон заявила, что понимает критику ЛГБТ-сообщества в свой адрес, передает Би-би-си. "Я глубоко уважаю и люблю транс-сообщество, и я благодарна, что дискуссия по поводу инклюзивности в Голливуде продолжается. Я, конечно, рада была бы дать жизнь [на киноэкране] истории Данте и его превращения [в мужчину], но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер. Я благодарна, что обсуждение кастинга на эту роль, хотя и было спорным, породило более широкую дискуссию о разносторонности кастинга и представлении [различных персонажей] в кино", - говорится в заявлении актрисы.

Изначально представители Йоханссон утверждали, что актриса не видит никаких проблем в том, что она, будучи цисгендерной женщиной, будет играть роль Данте Джилла. В заявлении упоминалось, что Джаред Лето получил "Оскар" за роль трансгендера-женщины в фильме "Даллаский клуб покупателей", и его кастинг не вызвал никаких протестов.

Когда стало известно о кастинге Йоханссон на роль Данте Джилла, сразу несколько популярных СМИ, включая Jezebel и Vice, раскритиковали это решение. Также недовольны были многие представители ЛГБТ-сообщества, которые считали, что трансгендера должен играть актер-трансгендер. Двоюродный брат Джилла Барри Пэрис в интервью The Wrap сказал, что его родственник скорее всего посмеялся бы над дискуссией вокруг роли Йоханссон, но отметил, что скорее всего ему понравилось бы, если бы на эту роль был выбран мужчина или трансгендер-мужчина.

Лоис Джин Джилл (именно так Данте назвали при рождении), родилась в Питтсбурге. В 1970-х Джилл, уже живший под мужским именем, владел сетью массажных салонов, которые на самом деле были прикрытием для бордельного бизнеса. В прессе того времени Данте, известного также под кличкой Текс, называли "женщиной, которая предпочитает быть известной как мужчина", писала в 2003 году в некрологе Джиллу газета Pittsburgh Post-Gazette. Данте встречался с женщинами, но одевался как мужчина и требовал обращаться к себе как к мужчине.

Достоверно неизвестно, был ли Данте Джилл трансгендером или транссексуалом.

В 1984 году Джилла посадили на семь лет за уклонение от уплаты налогов. Полицейским не удалось привлечь его к ответственности за организацию сети борделей.

В 2003 году Джилл умер в возрасте 72 лет.