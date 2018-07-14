Этикет? Нет, не слышал: Трамп опоздал на встречу с королевой Елизаветой II

Королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

Об этом пишет The Straits Times.

По данным издания, королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут.

Читайте такжеУ Трампа есть восемь способов обидеть королеву Елизавету во время встречи

Как отмечается, после небольшого диалога, Трамп вместе с Елизаветой II наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

При этом Трамп стал двенадцатым президентом США, который лично встречался с королевой Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла Трампов в Виндзорском замке.