Этикет? Нет, не слышал: Трамп опоздал на встречу с королевой Елизаветой II

06:51, 14 июля 2018
Мир
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Елизавета II в ожидании прибытия Трампов / REUTERS

Об этом пишет The Straits Times.

По данным издания, королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут.

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Как отмечается, после небольшого диалога, Трамп вместе с Елизаветой II наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

При этом Трамп стал двенадцатым президентом США, который лично встречался с королевой Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла Трампов в Виндзорском замке.

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Теги: #встреча#Елизавета II#Дональд Трамп