Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Трамп собирается говорить с Путиным о вмешательстве России в американские выборы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет говорить на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки (Финляндия), о нераспространении ядерного оружия.

Об этом американский лидер сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Я буду встречаться с президентом Путиным в понедельник ... Мы с президентом Путиным будем говорить о ряде дел: Украине, Сирии, будем говорить о других регионах Среднего Востока. Я буду говорить о нераспространении ядерного оружия", - отметил Трамп.

Он добавил, что США и Россия обладают значительным ядерным арсеналом, который постоянно обновляется обеими странами. "И это очень плохая политика. У нас нет выбора, но мы мощно большие, и они очень большие, и поэтому я буду говорить о нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

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Он поставил Соединенные Штаты на первое место по ядерному арсеналу, Россию - на второе, а Китай - на третье.

«И все мы будем говорить об этом. Как по мне, это стало бы огромным достижением, если бы мы могли сделать что-то с ядерным нераспространением. И мы будем говорить о других вещах. Я знаю, что вы спросите, будем ли мы говорить о вмешательстве в выборы, и я поставлю этот вопрос», - сказал Трамп.

В этой связи он выразил надежду, что у США будут хорошие отношения с Россией. "Я думаю, что премьер-министр (Тереза Мэй) согласилась бы, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами, это было бы хорошим делом, а не плохим. И надеюсь, что это произойдет", - подчеркнул президент США.

Отдельно Трамп выразил недовольство заявлениями, что он якобы «любит Россию». «Я люблю Соединенные Штаты, но я бы хотел объясниться с Россией, Китаем и другими странами», - подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Путиным. "Я не еду туда с большими ожиданиями, но мы, может, выйдем с очень неожиданными результатами, но отношения очень важны", - подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает президента РФ Владимира Путина соперником, но не врагом.