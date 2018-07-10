В Таиланде спасли всех застрявших в затопленной пещере

12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня.

Спасатели освободили всех оказавшихся заблокированными в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде.

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Как сообщает местное издание Spring News, последними спасли тренера детской футбольной команды «Дикий вепрь» и школьника.

Отмечается, что после спасения обоих направили в медучреждение.

Ранее из пещеры на носилках вынесли троих подростков, а вчера число спасенных насчитывало 8 человек.

Как сообщал УНИАН, 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода.

Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля.