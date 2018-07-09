США заверили Украину, что Трамп не заключит с Путиным сделку за ее спиной – Reuters

Впрочем, резкий стиль дипломатии американского президента все равно заставляет беспокоиться.

Украина получила от США заверения, что президент Дональд Трамп не предаст украинские национальные интересы во время первой двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного украинского дипломата, который согласился объяснить ситуацию при условии анонимности.

Трамп и Путин собираются обсудить ряд проблем, среди которых контроль стратегических вооружений, война в Сирии и американские экономические санкции, которые были наложены на Москву за агрессию против Украины. Результаты их диалога потенциально могут сильно изменить ситуацию для Киева.

«Мы получили четкие заверения американской стороны, что украинские интересы будут подтверждены и защищены на встрече», - сказал Reuters неназванный украинский дипломат.

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«Для нас важно, чтобы не произошло никаких отвратительных сюрпризов за нашей спиной, и мы получили заверения, что такого не произойдет», - добавил он.

Издание добавляет, что Трамп известен своим спонтанным и порой непоследовательным стилем дипломатии. Так что Киев боится, что за закрытой дверью американский президент может поддаться российским усилиям убедить США признать российский суверенитет над оккупированным в 2014 году украинским Крымом.