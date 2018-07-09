Эрдоган принес присягу на посту президента Турции (фотогалерея)

Турция официально сменила форму правления из парламентской в президентскую Республику.

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве президента Турции.

Как сообщает Анадолу, Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую Республику.

После церемонии присяги Эрдоган сказал: «Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо».

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Из парламента президент направился к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок.

«Вновь заверяем о готовности продолжить усилия по укреплению национального единства и солидарности, развитию и укреплению мощи страны», - сказал Эрдоган в мавзолее Ататюрка.

Высшая избирательная комиссия Турции 4 июля огласила окончательные итоги голосования 24 июня на президентских и парламентских выборах.

Накануне инаугурации правительство Турции объявило о крупнейшем за последнее время массовом увольнении госслужащих: различные государственные структуры должны покинуть более 18 тыс. человек.