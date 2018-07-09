Соблазнительницу олигархов Настю Рыбку обязали выплатить Дерипаске полмиллиона рублей

Суд также обязал Рыбку удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской, а также прочую информацию о нем, которую "секс-охотница" выкладывала в соцсети.

Суд в российском городе Усть-Лабинск удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и ее секс-тренеру Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые прославились благодаря скандальному расследованию, проведенному Алексеем Навальным.

Как сообщил Би-би-си адвокат бизнесмена Алексей Мельников, суд взыскал с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей, а также обязал их удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской, а также прочую информацию о нем, которую Вашукевич выкладывала в соцсети, а Навальный использовал в своем расследовании.

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Суд также запретил им дальнейшее использование этой информации. Адвокат бизнесмена отметил, что сторона истцов удовлетворена решением суда. Самого Дерипаски на заседании не было.

И Вашукевич, и Кириллов сейчас находятся в тюрьме в Таиланде. Их задержали по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Полиция утверждала, что на такого рода деятельность иностранцам нужно получать специальное разрешение. По существу их дело пока не рассматривают.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову еще в начале февраля 2018 года - то есть до того, как их задержали в Таиланде. Иск связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, в котором помимо самой Вашукевич упоминались Дерипаска и российский вице-премьер Сергей Приходько.

По мнению истца, ответчики "в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни". На время рассмотрения иска Роскомнадзор заблокировал доступ к расследованию.

При этом сам оппозиционер ответчиком не является, хотя, по словам представителя миллиардера, "незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения".

Расследование ФБК вышло 8 февраля. В нем рассказывается об отдыхе у берегов Норвегии на яхте, на которой находились люди, похожие на Олега Дерипаску и Сергея Приходько, а также автор блога и книги о соблазнении миллиардеров под псевдонимом Настя Рыбка.

Свои утверждения Навальный подкрепил публикациями в Instagram Насти Рыбки, отрывками из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера", а также данными трекинговых сервисов. Навальный заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

В Кремле реагировать на факты из расследования отказались: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не мог бы и не хотел бы комментировать его.

Дерипаска заявил, что расследование является "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".

Приходько заявил, что на расследование "надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля". Он дал понять, что не собирается обращаться в суд. "Достаточно того, что это сделают другие люди", - заявил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Рыбка заявила о наличии записей разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США.