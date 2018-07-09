Обмен Украины на помощь России в Сирии стал бы страшной ошибкой для США – Bloomberg

Даже вопреки предположению, что якобы украинская судьба не волнует Вашингтон, пожертвовать Украиной означало бы создать очень опасный прецедент для всего мира.

В какой-то альтернативной вселенной встреча с президентом России для завершения войны в Сирии может и имела бы смысл для лидера США. Это был бы мир, в котором американский президент не порочит постоянно союзников в Европе, а российский - не врет о зверствах своей страны.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что обе стороны нечетко говорили о том, что будет на повестке дня в Хельсинки, где на следующей неделе встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин. Однако, возможное более тесное сотрудничество США и России в Сирии уже стало темой для дискуссий. Как советник по национальной безопасности Джон Болтон сказал CBS: «Существуют возможности для проведения более широких переговоров о помощи в выдворении иранских войск из Сирии обратно в Иран. Это бы стало большим шагом вперед». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, тем временем, говорил, что полное выведение иранских войск из Сирии не реалистично.

Если все это для кого-то звучит знакомо, то так оно и есть. Именно такие торги продолжались в время работы администрации Барака Обамы. Бывший Госсекретарь Джон Керри потратил свой последний год на посту, преследуя Лаврова в каждом уголке мира, пытаясь создать американо-российскую плоскость для завершения гражданской войны в Сирии. И он провалился.

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Когда же Трамп пришел к власти в 2017 году, двое бывших членов предыдущей администрации рассказали изданию, что новый президент сразу же хотел заключить соглашение с Россией для совместной войны против «Исламского государства». Будучи не долго советником по национальной безопасности, Майкл Флинн продвигал такие договоренности. Но большая стратегическая сделка, которая бы заменила маленькие региональные перемирия в Сирии, была отвергнута после визита Госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года. Это была тестовая поездка, которая быстро усмирила настроения главы американской дипломатии и других американских чиновников заключить широкое соглашение. Теперь, когда Тиллерсон, Флинн, а также экс-советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, в отставке, Трамп освободился от их советов и хочет сам проверить, готов ли Путин помочь ему изолировать Иран.

Издание отмечает, что это бессмысленный и опасный гамбит. Во-первых, объявив о намерении вывести войска США из Сирии «очень скоро», Трамп автоматически потерял серьезный рычаг влияния в Сирии.

При идеальных условиях, он бы мог договориться с Путиным о создании многоуровневого плана, в рамках которого США вывели бы какую-то часть сил после того, как Иран покинул Сирию. Но Трамп уже дал четко понять, что США отказались от своих приоритетов в Сирии, среди которых было и свержение режима Башара Асада. США также не подтвердили намерение выделить средства на восстановление Сирии.

Без любого рычага влияния, Трампу еще больше придется полагаться на «честное слово» Путина, которое не стоит и ломаного гроша. Ведь российский президент до этого времени отрицает вмешательство своего правительства в американские выборы в 2016 году. Лишь месяц назад он ходил на австрийское телевидение и врал там о роли России в уничтожении малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над Украиной. Учитывая все это, кто вообще мог бы поверить Путину и его обещаниям вытеснить Иран и его марионеток из Сирии?

Самым опасным из вероятных последствий встречи в Хельсинки издание считает сценарий, который Керри никогда даже не допускал: попытка обмена уступок в Сирии на Крым, который российские войска оккупировали в 2014 году. Несмотря на то, что кто-то утверждает, будто будущее Украины не самый высокий среди приоритетов США, позволить одной стране силой изменить границы другой, создает очень опасный прецедент. Особенно учитывая то, что жертвой стала страна, которая подписала соглашение с Америкой, Великобританией и Россией об отказе от ядерного арсенала в обмен на уважение ее территориальной целостности.

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Однако, Болтон и другие чиновники США ничего не скажут о том, будет ли Трамп продолжать свою нынешнюю политику санкций против России за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Их молчание указывает на то, что президент США, по крайней мере, готов обсудить обмен сотрудничества в Сирии на отказ от Украины.

Чиновники в Вашингтоне уверяют, что политика США относительно Украины не изменится. Однако, они добавляют, что последнее слово все же будет за президентом. И именно это и тревожит всех.