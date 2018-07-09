Джастин Бибер сделал предложение известной модели

У Бибера и Болдуин ранее был роман, но Бибер ушел к Селене Гомес. Спустя два года он вернулся к Болдуин и сделал ей предложение.

Поп-звезда Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин. В начале июля в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение.

Как передает Би-би-си, охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, прежде чем Бибер попросил руки Болдуин.

Бибер и его невеста - ровесники, им по 24 года, и в 2015-2016 годах у них уже был роман, но не совсем удачный. Тогда Джастин вернулся к другой модели - Селене Гомес, с которой встречался и расставался несколько раз за последние пять лет.

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О том, что Бибер и Гомес в очередной раз расстались, а певец опять встречается с Хейли Болдуин, стало известно совсем недавно, в июне этого года. Бибера также успел начать и закончить роман с моделью Баскин Чемпион.

Хейли 24 года, она племянница знаменитого актера и режиссера Алека Болдуина. В мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а в ноябре прошлого года получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" на церемонии FN Achievement Awards 2017.

Карьеру девушка начала в 2014 году и с тех пор успела оказаться на обложках Harper's Bazaar, Vogue, Glamour и других модных изданий. У Хейли много контрактов с известными брендами, в том числе с Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren.

Как сообщал УНИАН, ранее в Великобритании подростка, планировавшего теракт на концерте Бибера, отправили на 11 лет за решетку.