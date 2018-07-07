В Румынии во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 (видео)

16:48, 07 июля 2018
Мир
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На место прибыли пожарные и другие экстренные службы / фото YouTube Obiectiv Ialomița

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Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда". Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.

ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться.

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.

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Теги: #истребитель#авария#Румыния