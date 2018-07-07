В Румынии во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 (видео)
16:48, 07 июля 2018Мир
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Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться.
На место прибыли пожарные и другие экстренные службы / фото YouTube Obiectiv Ialomița
В Румынии в субботу во время показательного полета на румынской авиабазе Борча на юге страны разбился истребитель МиГ-21.
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Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда". Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.
ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița
Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться.
На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.
Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.
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