В Румынии во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 (видео)

Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться.

В Румынии в субботу во время показательного полета на румынской авиабазе Борча на юге страны разбился истребитель МиГ-21.

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Об этом сообщило румынское агентство Mediafax, передает "Европейская правда". Самолет совершал показательный полет по случаю дня открытых дверей. Посмотреть на действо собрались несколько тысяч людей.

ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

Самолет упал в поле неподалеку от базы и, ударившись о землю, взорвался. Пилоту удалось катапультироваться.

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.