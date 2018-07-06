Большинство поляков готовы принять беженцев из Украины – Rzeczpospolita

Однако еще больше жителей Польши не хотели бы видеть в своих стране выходцев с Ближнего Востока и Африки.

Результаты исследования, проведенного польской компанией CBOS, указывают на то, что 60% поляков вообще против наплыва любых беженцев в их страну. А 29% опрошенных убеждены, что помощь можно оказывать временно, чтобы потом иностранцы обязательно возвращались в свои родные страны, пишет Rzeczpospolita. Только 5% поляков согласны, чтобы они наконец получили право остаться навсегда.

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72% опрошенных ответили CBOS, что не хотели бы видеть в Польше беженцев з-за пределов Европы. В частности, против приема выходцев из Африки и Ближнего Востока высказались 92% избирателей партии «Право и Справедливость», а также 85% сторонников партии «Кукиз’15». В это же время, 60% избирателей «Новочасной» партии и 51% тех, кто голосует за «Гражданскую платформу», поддерживают прием людей из этих регионов.

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В случае же Украины, 56% опрошенных ответили, что не против беженцев из охваченных войной украинских регионов. 35% высказались против этого. Больше всего украинцев не хотят видеть в Польше жители сел.