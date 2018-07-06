США уже отдали Путину Сирию, так что же остается? – Washington Post

Эксперт советует Вашингтону надавить на Москву, чтобы не допустить вспышку конфликта между Ираном и Израилем.

Делать одно и то же, ожидая каждый раз новый результат – это хоть и не точное медицинское, но довольно неплохое определение безумия. Оно также точно описывает подход президентов Барака Обамы и Дональда Трампа к работе с Россией в вопросе гражданской войны в Сирии.

Об этом на страницах Washington Post пишет почетный научный сотрудник Вашингтонского института Деннис Росс, который занимал влиятельные должности в сфере национальной безопасности в администрациях ряда президентов США, среди которых Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Он подчеркивает, что Вашингтон и Москва постоянно выступали с совместными заявлениями о принципах разрешения конфликта и сокращении его кошмарных гуманитарных последствий. Однако, снова и снова Кремль предавал взятые на себя обязательства. Автор предлагает оценить весь ход событий.

В ноябре 2015 года Госсекретарь Джон Керри и министр иностранных дел Сергей Лавров заключили соглашение о так называемых Венских принципах. Они призвали к прекращению боевых действий, снятия осады со всех городов, устранить все препятствия для поставок продуктов, лекарств и других гуманитарных товаров, составить проект новой конституции за полгода и начать процесс политических изменений, который должен был длиться 18 месяцев. В декабре 2015 года Совет Безопасности ООН поддержал эти принципы резолюции №2254. Сирийский диктатор Башар Асад грубо нарушил каждый из пунктов. Он не снял осаду городов и не впустил гуманитарные грузы.

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Россия тоже ничего не сделала. Через два месяца Москва и Асад вроде согласились на прекращение огня. Но уже в апреле 2016-го силы сирийского диктатора и России устроили бойню против мирных жителей. Применяя химическое оружие и атакуя больницы, сирийский диктатор продемонстрировал, что не собирается соблюдать никакие границы. Керри только осторожно осудил действия Асада, призвав при этом Москву действовать согласно резолюции ООН.

«Мы все подписывали одно соглашение и все мы поддержали резолюцию Совета безопасности ООН №2254, которая призывает к всеобщему перемирию и доставке гуманитарной помощи по всей Сирии», - сказал тогдашний Госсекретарь.

Это были четкие слова, но никаких последствий они не имели. Не удивительно , что все призывы Керри были проигнорированы. К осени 2016 года он снова попытался договориться о соглашении по созданию совместного операционного центра с Россией, надеясь сократить насилие и разрешить политический процесс. Но в конце концов Госсекретарь признал, что Россия и Асад вряд ли хотят или могут выполнить обязательства, которые они на себя взяли. Вскоре после этого Москва устроила бойню в Алеппо, превратив восточную часть города в руины. В этой точке усилия Керри прекратились.

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Дональд Трамп сделал собственные попытки добиться взаимопонимания с Россией. В кулуарах G20 в Германии в 2017 году он и Путин утвердили соглашение о перемирии на юго-западе Сирии. Затем в ноябре того года Трамп снова встретился с Путиным во время саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме, где они выступили с совместным заявлением по Сирии. Президенты вновь вспомнили о резолюции Совета Безопасности ООН №2254. И как Россия поступила после этого? Вместе с войсками Асада и иранскими отрядами российские силы развернули военные кампании, в результате которых три из четырех зон деэскалации были разбиты и лишены населения. Четвертая зона, о создании которой на юго-западе Сирии Трамп договаривался с Путиным, остается спокойной, пока Асад и его российские покровители проводят атаки в других местах. Москва за это так и не поплатилась. Зато Трамп хочет провести новую встречу с Путиным.

Автор замечает, что ни нынешний президент США, ни его предшественник не проявили готовность наказать Россию. Они всегда хотели держаться подальше от Сирии, чтобы не быть втянутыми в войну. Таким образом оба президента позволили Путину решать, как будут развиваться события. Так что же Трампу стоит сделать, когда он встретится с российским автократом в Хельсинки 16 июля?

Он должен четко донести несколько важных фактов. Во-первых, войска США будут присутствовать в Сирии до тех пор, пока существует «Исламское государство». Во-вторых, если Тегеран продолжит процесс закрепления своих позиций на сирийской территории, это может вылиться в более широкую войну между Израилем и Ираном. В-третьих, США в таком случае будут полностью поддерживать Израиль, поэтому в интересах Путина не позволить Ирану и его марионеткам в Сирии продолжать расширение своих возможностей, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. Трамп может даже указать на то, что Россия пересекла слишком много красных линий, начерченных между израильтянами и иранцами в Сирии.

Конечно, американский президент может также попросить Путина стать его каналом связи с Тегераном. Учитывая то, что США уже отдали Сирию России, вряд ли удастся достичь большего, чем это.