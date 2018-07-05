Звезда фильмов "Борат" и "Диктатор" приготовил опасный сюрприз для Трампа

Комик, которому Трамп пожелал быть избитым до полусмерти, а также "вернуться в школу и научиться быть смешным", спустя несколько лет выпускает новый проект, который наверняка разозлит Трампа еще больше.

Комик Саша Барон Коэн 4 июля, в День независимости США, опубликовал в Twitter тизер загадочного и скандального проекта, объектом которого стал президент Дональд Трамп.

Читайте такжеДональду Трампу - 72: самые курьезные ситуации, которые случались с американским президентом (видео)

Коэн выложил фрагмент видеообращения Трампа к нему, которое тот записал в 2012 году. Тогда Коэн в образе "Диктатора" высыпал на телеведущего Райана Сикреста "останки Ким Чен Ира". Трамп в своем видео пожелал Коэну быть избитым до полусмерти, а затем заявил: «Саша Барон Коэн, вернись в школу и научись быть смешным. Ты не знаешь ни*** [ничего]».

Коэн подписал видео как "сообщение от вашего президента в День независимости". После фрагмента видео с Трампом появляются титры: «Саша закончит школу. Скоро» и логотип коммерческой образовательной организации Trump University.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее Роберт де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации. В ответ Трамп высказал предположение о слабом интеллекте актера.