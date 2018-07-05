Умер французский режиссер Клод Ланцман

16:29, 05 июля 2018
Мир
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Клод Ланцман \ REUTERS

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Об этом сообщает газета Le Monde. Клод Ланцман снимал, в основном, документальные фильмы. Самой известной его работой стала кинокартина «Шоа» (1985) о нацистских лагерях смерти и Холокосте. Этот фильм получил почетную премию «Сезар» и BAFTA.

Кроме того, Ланцман был главным редактором французского журнала Les Temps Modernes, основанном Жаном-Полем Сартром в 1945 году.

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Теги: #умер#режиссер