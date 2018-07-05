Известный российский музыкант попал в реанимацию

10:59, 05 июля 2018
Мир
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Музыкант госпитализирован / фото Mash

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Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", записал с группой несколько альбомов. Также участвовал в создании одного из альбомов группы "Любэ".

Ранее советский и российский актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.

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Теги: #Москва#госпиталь#музыкант