Известный российский музыкант попал в реанимацию

Сейчас гитарист группы "Моральный кодекс" находится в реанимации, он в тяжелом состоянии.

Известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве.

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Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", записал с группой несколько альбомов. Также участвовал в создании одного из альбомов группы "Любэ".

Ранее советский и российский актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.