Известный российский музыкант попал в реанимацию
10:59, 05 июля 2018Мир
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Сейчас гитарист группы "Моральный кодекс" находится в реанимации, он в тяжелом состоянии.
Музыкант госпитализирован / фото Mash
Известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве.
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Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", записал с группой несколько альбомов. Также участвовал в создании одного из альбомов группы "Любэ".
Ранее советский и российский актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.
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