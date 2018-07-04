Друг принца Чарльза оскорбил отца Меган Маркл, а ее свадебное платье назвал "куском бетона"

Дизайнер интерьеров Ники Хаслам жестко раскритиковал супругу принца Гарри и ее семью.

Знаменитый дизайнер интерьеров и друг принца Чарльза Ники Хаслам, достаточно грубо отозвался о родных супруги принца Гарри Меган и раскритиковал ее свадебное платье.

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В недавнем интервью Ники заметил, что родственники Меган слишком простые для монаршей семьи, а ее отца Томаса вообще назвал "огромным куском", передает ТСН со ссылкой на The Sun.

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот огромный кусок. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган - ее мама Дория", - заявил Хаслам.

Также кроме Томаса Маркла дизайнер вспомнил и других членов семьи герцогини Сассекской, которые периодически делают скандальные заявления.

Хаслам, который когда-то дружил с принцессой Дианой, на этом не остановился.

Дизайнер раскритиковал свадебное платье Меган от модного дома Givenchy. "Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, оно плохо на ней сидело. Его нужно было сшить из более тонкого материала. Оно выглядело, как кусок бетона", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, отец Меган дал скандальное интервью британскому телеканалу, за которое, по версии СМИ ему заплатили $10 тыс. Королева Елизавета II, в свою очередь, решила наказать Томаса Маркла за такой несогласованный с Букингемским дворцом поступок.