Трамп говорит о Крыме словами Путина – Washington Post

В Нью-Йорке тоже много русскоязычных жителей, но это не означает, что у Кремля есть какое-то право на город.

Несколько дней назад репортеры спросили Дональда Трампа о том, признает ли он российскую незаконную аннексию Крыма. И у них были причины поставить президенту США этот вопрос. На фоне подготовки встречи президентов Америки и России, появились определенные признаки, что Трамп раздумывает над заключением определенной «большой сделки», которая может закончиться удовлетворением посягательств Москвы.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что, казалось бы, вопрос о Крыме легкий. Владимир Путин оккупировал суверенную территорию Украины с помощью военной силы, попутно нарушив кучу международных соглашений, подписанных его правительством. Международное сообщество осудило это его преступление, которое можно сравнить с вооруженным ограблением. До момента российского вторжения на украинскую территорию ни одна страна в Европе не прикарманивала земли соседей со времен Второй мировой войны.

Большинство заявлений президента США относительно Крыма были очень зыбкими и скользкими. Но недавно появились репортажи о его комментарие, который, вероятно, раскрывает его подлинные взгляды. Во время ужина на саммите G7, как сообщил таблоид BuzzFeed, Трамп сказал другим лидерам, что Крым российский, потому что население в регионе говорит на русском языке.

Издание пишет, что в вопросе языка американский президент прав. В Крыму действительно большинство людей пользуется русским, хотя на этнических русских приходится около 65% населения. Еще 12% - крымские татары, остальные – украинцы. Доминирование россиян на полуострове отражает тот факт, что Крым был частью Российской Империи с 1783 года. Москва отошла от управления полуостровом только в 1954 году, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал его под контроль УССР. Логика Путина, а заодно и Трампа, достаточно проста: если люди в каком-то месте говорят на русском и если этот регион хоть когда-то был под контролем России, у Москвы есть полное право забрать эту территорию себе снова.

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Но Washington Post отмечает, что это очень ошибочное упрощение. В мире очень много мест, где население говорит на русском языке. Казахстан, Молдова, Беларусь, все бывшие республики СССР в Центральной Азии и на Кавказе подпадают под эту категорию. Но все они – суверенные страны и полноправные члены ООН. Так же как и три страны Балтии, которые теперь члены НАТО и Евросоюза.

«Имеет ли право Путин отобрать территорию этих стран, когда ему заблагорассудится? А что делать с Брайтон-бич в Нью-Йорке, где тоже русский язык можно услышать чаще, чем английский? Или что делать с Израилем?», - пишет издание.

Дональд Трамп не впервые повторяет российские оправдания для аннексии. Еще во время своей предвыборной кампании летом 2016 года он заявил, что «люди в Крыму хотели быть вместе с Россией». Путин тоже оправдывает захват украинского полуострова так называемым «референдумом», который был устроен после вторжения российских военных. Президенты России и США, очевидно, забывают, что это так называемое «голосование» произошло в очень недемократических условиях.

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Издание не исключает, что часть населения в Крыму действительно могла бы желать стать гражданами России, хотя и под украинским контролем у них уже была широкая автономия. Но это вовсе не перечеркивает тот факт, что Москва украла территорию Украины, создав опасный и разрушительный прецедент для всех принципов, на которых держится международный закон после Второй мировой войны. Мир кишит различными этническими группами, которые живут в приграничных регионах, спорными проблемами использования языков и территориальными спорами. Нельзя решать такие проблемы грубой силой. Иначе мир охватит хаос.

Законно и политически Крым – все еще часть Украины. И Запад должен настаивать на этом до тех пор, пока Россия не отступит. Кроме того, на кон поставлен еще и серьезный моральный вопрос. Посягательство Москвы на Крым и другие регионы Украины, где идет война, основано на токсическом утверждении, что якобы у России есть право вмешиваться в судьбы своих соседей, потому что они входят в воображаемую «российскую сферу влияния». И это противоречит современному мировому порядку, в котором принято уважать права стран не зависимо от их размера.

Впрочем, много заявлений Трампа указывают на то, что он разделяет такие взгляды России и не прочь вернуться к порядкам 19 века, когда большие страны диктовали условия меньшим. Сама идея о том, что американский президент и Путин могут обсудить судьбу украинской территории за спиной у 44 миллионов украинцев, уже скандальна. Об этом неоднократно говорили и стоит повторить еще раз: Крым принадлежит Украине. И Трамп не может его кому-то отдать.