Итальянский режиссер похвастался, что его фильм со звездой "50 оттенков серого" довел Тарантино до слез

"Я нервничал, но хотел услышать его совет. Мы смотрели у него дома, и его реакция порадовала меня. Он был полон энтузиазма и в конце фильма заплакал и обнял меня", - рассказал Гуаданьино.

Режиссер Лука Гуаданьино рассказал изданию La Republica, что прошлой осенью показал свой фильме «Суспирия» Квентину Тарантино, и его реакция стала для ленты благословением.

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«Я показал фильм Квентину Тарантино. Мы были друзьями со времен нашего жюри на Венецианском кинофестивале. Я нервничал, но хотел услышать его совет. Мы смотрели у него дома, и его реакция порадовала меня. Он был полон энтузиазма и в конце фильма заплакал и обнял меня. Поскольку это фильм ужасов, но также и мелодрама, моя цель заключалась в том, чтобы заставить вас смотреть на этот ужас, не имея возможности отвлечь [взгляд с экрана], потому что вас увлекают герои. Amazon тоже очень счастлив», - рассказал Гуаданьино, передает Moviegram.

Как сообщал УНИАН, сюжет фильма, который является ремейком одноименного хоррора 1977 году Дарио Ардженто, рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы. Главную роль в нем исполнила Дакота Джонсон, известная по фильму "50 оттенков серого". Также в фильме сыграли Хлоя Грейс Морец и Тильда Свинтон. Саундтрек к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк.