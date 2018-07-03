Итальянский режиссер похвастался, что его фильм со звездой "50 оттенков серого" довел Тарантино до слез
Режиссер Лука Гуаданьино рассказал изданию La Republica, что прошлой осенью показал свой фильме «Суспирия» Квентину Тарантино, и его реакция стала для ленты благословением.
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«Я показал фильм Квентину Тарантино. Мы были друзьями со времен нашего жюри на Венецианском кинофестивале. Я нервничал, но хотел услышать его совет. Мы смотрели у него дома, и его реакция порадовала меня. Он был полон энтузиазма и в конце фильма заплакал и обнял меня. Поскольку это фильм ужасов, но также и мелодрама, моя цель заключалась в том, чтобы заставить вас смотреть на этот ужас, не имея возможности отвлечь [взгляд с экрана], потому что вас увлекают герои. Amazon тоже очень счастлив», - рассказал Гуаданьино, передает Moviegram.
Как сообщал УНИАН, сюжет фильма, который является ремейком одноименного хоррора 1977 году Дарио Ардженто, рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы. Главную роль в нем исполнила Дакота Джонсон, известная по фильму "50 оттенков серого". Также в фильме сыграли Хлоя Грейс Морец и Тильда Свинтон. Саундтрек к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк.