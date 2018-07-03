Галкин "слил" в сеть фото Пугачевой "без фильтров"

Галкин показал в сети фото Пугачевой "без всего лишнего".

Российский юморист Максим Галкин похвастался в сети новым фото своей 69-летней жены Аллы Пугачевой.

Читайте такжеУ Аллы Пугачевой нашелся двойник (фото)

Фото супруг примадонны выложил в своем Instagram. "Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами", - говорится в его посте.

Ранее российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой. На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.