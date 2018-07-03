Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии: ему грозит пожизненное

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании.

Прокуратура Нью-Йорка предъявила новые обвинения в сексуальном насилии продюсеру Харви Вайнштейну.

Продюсера обвиняют по трем эпизодам - в принуждении к сексуальному акту и двум случаям хищнического сексуального насилия (predatory sexual assault), передает Медуза со ссылкой на CNN.

Данные обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Предполагаемые эпизоды насилия имели место в 2006 году. Имя пострадавшей от действий продюсера женщины не раскрывается.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения в различных преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании по отношению к двум другим женщинам. Эти эпизоды датировались 2004 и 2013 годом.

На время суда Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Продюсер отрицает обвинения.

Напомним, ранее большое жюри суда Манхэттена предъявило обвинения в изнасиловании продюсеру Харви Вайнштейну