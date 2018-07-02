Тото Кутуньо экстренно госпитализирован: стало известно о состоянии здоровья 74-летнего певца
17:02, 02 июля 2018Мир
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Известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали. Артист находится в больнице в Льеже, в Бельгии.
REUTERS
Тото попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает газета La Repubblica.
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Тото Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.
Состояние 74-летнего артиста стабильное: он почувствовал недомогание из-за жары.
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