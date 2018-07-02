Тото Кутуньо экстренно госпитализирован: стало известно о состоянии здоровья 74-летнего певца

17:02, 02 июля 2018
Мир
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REUTERS

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Тото Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.

Состояние 74-летнего артиста стабильное: он почувствовал недомогание из-за жары.

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