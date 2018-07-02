Трамп может потопить планы НАТО по сдерживанию России в угоду Путину – Atlantic Council

Американский президент сначала покритикует союзников по НАТО, а потом поедет радостно пожимать руку российскому автократу.

16 июля Дональд Трамп отправится на встречу с Владимиром Путиным после того, как он раскритикует союзников США на саммите НАТО за небольшие оборонные бюджеты. И это подорвет интересы Америки и НАТО в вопросе России.

Встречи президентов США и России могут быть продуктивными, если они происходят в правильное время и с правильным подходом. Но во времена, когда напряжение в американо-российских отношениях настолько высокое, устраивать такие разговоры не уместно.

Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет бывший глава отдела Министерства обороны США по вопросам европейской политики и НАТО Марк Симаковский.

По его мнению, визит американского президента на Европейский континент должен быть сосредоточен на том, чтобы укрепить совместное сдерживание, оборону и единство во времена неопределенности и незащищенности. Неожиданная встреча с президентом России без координации с европейскими партнерами идет в разрез к этой цели.

Движущей силой встречи стал президент Трамп, который последовательно стремился провести ее с тех пор, как занял Овальный кабинет. Несмотря на позицию своих советников, он отбросил в сторону любую критику и отправил своего советника по национальной безопасности в Москву, чтобы быстро выдвинуть повестку дня для проведения переговоров на самом высоком уровне. Так Трамп хочет выставить себя в роли лидера, способного заключать «большие сделки» с заметными игроками.

Без последовательной американской политики в отношении России, которую определили в самом Белом доме или какую бы публично описали американские чиновники, возникает вопрос: что США будут считать успехом на этих переговорах с Путиным?

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Автор напоминает, что Трамп отказывается критиковать российского президента и одновременно все жестче атакует американских союзников, таких как немецкий канцлер Ангела Меркель, на фоне обострения ряда оборонительных и торговых споров. Несмотря на это, стоит ожидать фотографий, на которых президент США будет радостно жать руку Путину и которые будут сильно контрастировать с напряженными снимками с саммита НАТО.

Одной из потенциальных потерь такой встречи президентов США и России могут быть меры сдерживания, которые лидеры НАТО хотели бы одобрить на саммите альянса. Но Трамп может их потопить, чтобы они не испортили ему встречу с Путиным. С другой стороны американский президент может искать поддержку, чтобы Россия не испортила ситуацию вокруг Северной Кореи и не подрывала интересы Вашингтона в сохранении санкций. Кроме того, он может добиться возрождения механизмов, таких как Совет «НАТО-Россия», которые сократят напряжение между американскими и российскими военными.

Несмотря на то, что Трамп и Путин могут договориться о сотрудничестве в Украине, Сирии и КНДР, американский лидер вернется из Хельсинки с реальными препятствиями для сближения с Москвой. Ведь фундаментальные разногласия во взглядах на все эти проблемы останутся.

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Скептическое отношение Конгресса к подходу Трампа в вопросе России и сохранение наложенных парламентом санкций, а также расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы, потопят любые решительные инициативы, согласованные Трампом и Путиным во время встречи. Таким образом, мрачные фото и то негативное влияние, которого американский президент уже нанес трансатлантическим отношениям своим желанием атаковать союзников в Европе, будут единственным реальным результатом встречи президентов США и России.