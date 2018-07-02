Редкое издание первой части «Гарри Поттера» продали на аукционе за 73 тысячи долларов

11:55, 02 июля 2018
Мир
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Редкое издание первой части «Гарри Поттера» продали на аукционе за $73 тысячи / фото lolabook.com.ua

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Daily Mail.

Книгу, которая вышла в свет в 1997 году и была одним из 500 первых экземпляров истории о мальчике-колдуне, приобрела 21 год назад обычная школьница. Книга продавалась на железнодорожной станции Геррогейт в северном Йоркшире.

Первый экземпляр содержит много опечаток, которые уже в переизданиях первой части о «Гарри Поттере» были исправлены.

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Отличительным признаком первой партии книг является то, что ее автор там обозначена как Джоан Роулинг (Joanne Rowling), в то же время всемирно известной она стала именно за подписью J .K. Rowling.

Редкую книгу приобрел на аукционе человек из Соединенных Штатов — его имя не называется.

В феврале 2018 сообщалось, что в мире продано более 500 миллионов экземпляров «Гарри Поттера».

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Теги: #Гарри Поттер#Джоан Роулинг