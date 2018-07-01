Советник Трампа обсудил с Путиным вмешательство РФ в американские выборы и аннексию Крыма - СМИ

Советник Трампа отметил, что в вопросе Крыма им "придется признать наличие расхождений" в позициях РФ и США.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, а также тему Крыма.

Как сообщает Reuters, об этом Болтон заявил в программе Face the nation на телеканале CBS.

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"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон и добавил, что Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Также Болтон и Путин обсудили вопрос Крыма.

«Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", - сказал Болтон, отметив, что позиция США остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, на встрече в Москве поднимался также вопрос санкций против РФ.

«Я хочу сказать, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. И этот вопрос также может быть поднят на саммите ЕС в четверг-пятницу. Наша позиция заключается в том, что санкции должны оставаться», - сказал Болтон.