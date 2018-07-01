Сирийские повстанцы заявили о провале переговоров с Россией о мирном урегулировании

По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать" их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться.

Об этом сообщил их представитель, пишет DW.com.

По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать" их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Ранее в субботу переговорщики с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

В частности, повстанцам предложили выехать вместе с семьями на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории.

Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте и провинции Хомс начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.