«Добро пожаловать в Дримленд!»: в сети показали тизер нового сериала создателя «Симпсонов» (видео)
14:55, 29 июня 2018Мир
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Сериал появится на Netflix 17 августа. В нем будет 10 серий.
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер мультсериала «Разочарование» Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».
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«Вы видели будущее в „Футураме“, видели настоящее в [месте действия „Симпсонов“] Спрингфилде. Какой логичный третий шаг? Конечно, прошлое. Добро пожаловать в Дримленд», — сказано в ролике.
В тизере показан фрагмент сцены, в которой на королевский суд приводят троих пленников, одной из которых оказывается дочь короля принцесса Бин (двое других — демон Люси и эльф Эльфо).
Сериал появится на Netflix 17 августа. В нем будет 10 серий.
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