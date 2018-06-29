Трамп не должен "прогибаться" и задабривать Путина на встрече - Washington Post

Издание пишет, что американский президент в очередной раз "прогнулся" перед Москвой, решив поверить ее пустым словам вместо доказательств американской разведки.

Причины напряжения в отношениях между США и Россией вполне очевидны. Москва захватила украинский Крым, развязала войну на Востоке Украины, вторглась в Сирию, чтобы спасти тамошнего диктатора Башара Асада, а потом вмешивалась в избирательную кампанию США, чтобы помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон. Кроме того, Россия отравила экс-шпиона на британской территории и вмешивалась в выборы других демократических стран.

Но в среду в Кремле президент Владимир Путин отбросил все это в сторону и обвинил Америку в плохих отношениях. Об этом пишет в редакционной статье Washington Post.

Встретившись с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, Путин провозгласил, что напряжение в отношениях - это "в основном результат интенсивной политической битвы внутри США". А потом соратник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия "точно не вмешивалась в американские выборы в 2016-м". В четверг утром Трамп повторил за россиянами в Twitter: "Россия продолжает говорить, что они не причастны к вмешательству в наши выборы". Американское издание удивляется, почему же американский президент вновь "прогнулся"?

Читайте такжеПутин за спиной Украины и Европы может уговорить Трампа смягчить санкции – Die Welt

Разведывательные управления США установили, что Россия пыталась повлиять на американские выборы, развернув различные кампании: от кибератак к распространению фейков в социальных сетях. Разве трудно указать Путину на его недопустимое поведение? Окончательную оценку российского влияния на выборы еще предстоит завершить. Но Болтон в прошлом году не жалел слов, называя российское поведение "настоящим актом войны". Он отмечал, что Вашингтон будет вести переговоры с Россией на своих условиях". И что же теперь?

Встречи могут быть продуктивными, даже когда страны находятся в конфликте. Теоретически разговор тет-а-тет между Трампом и Путиным в Хельсинки в следующем месяце может быть полезным. Но встреча с целью задобрить российского президента - это наивная глупость. Такое задабривание, жертвами которого станут традиционные демократические союзники США, будет опасным и вредным.

Читайте такжеТрампу вряд ли удастся заключит большую сделку на встрече с Путиным - пресса Британии

Пока Болтон льстил Путину, Россия принимала участие в зверствах на территории Сирии. США, Россия и Иордания в прошлом году организовали переговоры о перемирии на сирийском юго-западе вдоль иорданских границ и Голанских высот. Недавно США предостерегли Россию и ее сирийских союзников не проводить бомбардировки в этом регионе, особенно в городе Дараа, который контролируют оппозиционные силы. Госдепартамент подчеркнул, что российские агрессивные действия будут иметь "серьезные последствия". Госсекретарь Майк Помпео позвонил министру иностранных дел Сергею Лаврову и сказал, что атаки недопустимы. Но все напрасно, войска Асада бомбят регион.

Вот что происходит, когда Трамп подает сигнал, что он не желает выступить против российского поведения. Это ставит США в очень опасную позицию. Или Трамп потерял ощущение того, что на самом деле входит в жизненно важные интересы США, или же есть какие-то другие неизвестные до сих пор причины, почему он "прогибается".