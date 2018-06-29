Съемки сериала закончились: звезда "Игры престолов" сменила имидж (фото, видео)
12:33, 29 июня 2018Мир
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Судя по тому, что девушка с легкостью попрощалась с сериальным образом.
Софи Тернер перекрасилась в блонду / Фото: NME.com
22-летняя Софи Тернер все дальше уходит от образа рыжеволосой Сансы Старк из сериала «Игра престолов». Теперь звезда перекрасилась в платиновую блондинку и попросила поклонников в соцсети оценить новую прическу.
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Судя по тому, что девушка с легкостью попрощалась с сериальным образом, значит ее съемки окончены. Но теперь поклонники сравнивают Софи с ее коллегой по сериалу, а точнее с другим персонажем, — Дейнерис Таргариен.
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