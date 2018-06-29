Вышел посмертный клип XXXTentacion, в котором рэпер восстает из гроба

В клипе рэпер посещает собственные похороны.

Вишел посмертный клип рэпера XXXTentacion, который был застрелен 18 мая в США. Клип был снят еще при жизни 20-летнего музыканта на один из его главных хитов - песню "SAD!".

Видео на официальном канале XXXTentacion на Youtube.

На видео Джасей Дуэйн Онфрой (настоящее имя рэпера) посещает собственные похороны. Мертвец встает из гороба и начинает бой с самим собой. В конце видео один из противников умирает.

Автором и креативным директором клипа указан сам XXXTentacion.

Как сообщал УНИАН, 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили во время вооруженного ограбления, в американском штате Флорида. За три месяца до смерти он выпустил новый альбом.

21 июня власти штата Флорида заявили о задержании подозреваемого в убийстве рэпера.