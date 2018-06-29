Сын голливудского актера Джонни Деппа тяжело болен - СМИ

Актер срочно прервал гастроли в Германии и уехал в Париж.

В последнее время голливудский актер Джонни Депп переживает не лучшие времена – тяжелый развод и опустошенные банковские счета. Но и на этом черная полоса в жизни звезды не заканчивается.

Деппу пришлось срочно прервать гастроли по Германии и уехать в Париж. Актера застали возле гастрольного автобуса в Мюнхене по дороге в аэропорт. Причиной такого поступка звезды "Пиратов Карибского моря" стало резкое ухудшение здоровья его 16-летнего сына Джека, говорится в "Сніданку з 1+1".

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Джек вместе с мамой Ванессой Паради и сестрой Лили-Роуз живут во Франции. Ванесса старается не оставлять надолго детей одних.

Первый тревожный звоночек прозвучал несколько дней назад, во время премьеры фильма "Нож в сердце", где Ванесса играет главную роль. На событие Ванесса не пришла по уважительной причине – она поехала домой, ведь получила звонок, что ее сыну Джеку стало плохо. Что именно произошло с парнем, не сообщается.

Судя по всему, это не легкая простуда, ведь на звонки журналистов пресс-службы Деппа и Паради не реагируют.

Первый ребенок актеров – 19-летняя Лили-Роуз – девушка довольно публичная. Она активно снимается в рекламе и кино. А вот про младшего наследника Деппа мало что известно – родители подростка тщательно скрывают его от папарацци.