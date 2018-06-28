Украинский друг Мадонны Гудзь выпустил клип вместе с Региной Спектор (видео)

Перебравшиеся в США уроженцы Боярки и Москвы Евгений Гудзь и Регина Спектор успешно выступают дуэтом.

Группа Gogol Bordello во главе с уроженцем Боярки Евгением Гудзем записала песню и выпустила клип вместе с американской певицей из Москвы Региной Спектор. Песня называется "Seekers & Finders" ("Те, кто ищет, и те, кто находят") и входит в одноименный альбом, выпущенный в 2017 году.

У Гудзя - цыганские корни по материнской линии. В его группу входят выходцы из Украины, России, Эфиопии, Израиля и других стран.

В 2005 году Гудзь снялся в фильме "И всё осветилось" ("Everything Is Illuminated"). Главный герой в исполнении Элайджи Вуда приезжает в Украину исследовать историю своей семьи.

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В 2008 году Гудзь снялся в фильме Мадонны "Грязь и мудрость" ("Filth and Wisdom"). Поп-звезда предлагала ему продолжать сотрудничество, но он отказался.

Как сообщал УНИАН, ранее исполнительница хита Dog Days Are Over выпустила новый яркий клип.