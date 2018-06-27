В фильмах Marvel появятся супергерои нетрадиционной ориентации

17:20, 27 июня 2018
Мир
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Marvel Heroes (Marvel Universe MMO)

Об этом пишет Playlist.

Глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал, что представителей ЛГБТ среди супергероев будет больше. Он намекнул на то, что такие персонажи уже есть, а в дальнейшем в фильмах студии появятся и новые. «Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели», — сказал он.

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Ранее активисты группы по защите прав сексуальных меньшинств GLAAD раскритиковали режиссера фильма «Тор: Рагнарек» Тайку Вайтити за то, что из финальной версии картины была вырезана сцена, в которой женщина покидает спальню супергероини Marvel Валькирии. «Она би. Ее не заботит, что о ней думают мужчины. Какое счастье играть ее!» — говорила сыгравшая супергероиню Тесса Томпсон.

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Теги: #ЛГБТ#герои Marvel