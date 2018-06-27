Звезда “Игры престолов” довела до банкротства мужа-миллионера - экс-супруг просит милостыню на улице (фото)

По информации издания The Sun, до такого состояния мужчину довел бракоразводный процесс с Леной Хиди, одной из главных звезд самого популярного в истории сериала “Игра престолов”.

Экс-супруг актрисы Лены Хиди Питер Лофран обнаружен на улицах Лидса (Великобритания) играющим на гитаре за милостыню. Хотя еще совсем недавно он проживал в Лос-Анджелесе, имея на банковском счету кругленькую сумму.

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По информации издания The Sun, до такого состояния мужчину довел бракоразводный процесс с Леной Хиди, одной из главных звезд самого популярного в истории сериала “Игра престолов”.

“Питер полностью исчерпал свои финансы за последние несколько лет. Ему пришлось очень нелегко, как и сейчас. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни на пособие в Лидсе”, - заявил источник The Sun.