У Барби появилась новая профессия: куклу превратили в инженера (видео)

15:43, 27 июня 2018
Мир
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Женщины, работающие в области роботостроения, вдохновили компанию Mattel на создание новой куклы, которая научит детей основам программирования

За почти 60 лет существования Барби сменила более двух сотен профессий, среди которых была разработчик видеоигр, астронавт и президент. 

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