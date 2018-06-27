У Барби появилась новая профессия: куклу превратили в инженера (видео)

Женщины, работающие в области роботостроения, вдохновили компанию Mattel на создание новой куклы, которая научит детей основам программирования.

Компания-производитель игрушки Барби создала новый образ куклы - в джинсовой куртке, в очках и с персональным роботом.

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Женщины, работающие в области роботостроения, вдохновили компанию Mattel на создание новой куклы, которая научит детей основам программирования

За почти 60 лет существования Барби сменила более двух сотен профессий, среди которых была разработчик видеоигр, астронавт и президент.