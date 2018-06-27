Россия ничего не «может повторит» в войне против Запада - New York Times

Путин постоянно угрожает свободному миру, но на самом деле очень боится вступить с ним в настоящий конфликт.

Действительно ли Владимир Путин собирается развязать войну против Запада? Если верить российской государственной пропаганде, тогда ответ будет «Да!». Путин очень агрессивен в своей внешней политике. И как только кто-то ему перечит, он сразу же обижается. Кремль пытается усилить свое влияние, убивая людей запрещенным ядом и устраивая беспорядок, где только может: в Украине, в Сирии, в Facebook. А когда его ловят на горячем, сразу же жалуется на «охоту на ведьм» и выдвигает нелепые альтернативные теории о том, что произошло.

Об этом пишет издание New York Times, напоминая о лжи Москвы о том, что экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь якобы отравили «коварные британцы», хотя на самом деле бывший агент российских спецслужб стал жертвой российского химического оружия.

В этой игре Кремль не может проиграть. Когда свободный мир идет на уступки Кремлю, тот использует достижения для организации новой атаки. Когда Запад быстро реагирует на российские провокации, это подпитывает внутреннюю российскую пропаганду о том, что Запад с его двойными стандартами якобы «враждебен» к России.

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На данный момент российские мечты о военной конфронтации со всем миром стали главной темой государственной пропаганды. В мае, когда Россия праздновала день победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, самым популярным лозунгом было «Можем повторить», то есть «Мы снова можем штурмовать Берлин». Но стоит задуматься. Действительно ли Россия может штурмовать Берлин снова? Хочет ли она хотя бы попробовать? Действительно ли Путин верит, что он может победить в маленькой и победоносной войне? Или он все же блефует?

Издание напоминает о 8 февраля, когда в Сирии американские войска убили до 200 российских наемников. Кремль часто ищет обиду даже там, где ее нет. Поэтому, по логике, следовало бы ожидать, что после такого ему вообще сорвет крышу. Но нет, российская власть молчала и лишь отрицала, что в Сирии американцы убили не российских солдат.

Через два месяца после того президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудар по сирийским складам химического оружия. И здесь Кремль разыграл грандиозное шоу. Посол России в Ливане Александр Засыпкин на телевидении выступил с оговорками, что американские ракеты будут сбиты и не долетят до цели. Американский удар тщательно освещался на российском телевидении. А потом председатель штаба России солгал будто российские системы ПВО сбили 71 из 103 американских ракет, выпущенных по Сирии. Все это произвело большое впечатление на российских зрителей, которым показали мощь российской армии. Но это же была ложь. В Пентагоне подтвердили, что из 59 58 ракет успешно ударили по целям. В реальности Россия очень боялась сбить хотя бы одну американскую ракету, не говоря уже о том, чтобы потопить американский корабль. И это еще не все эпизоды.

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10 мая через месяц после атаки в Сирии, Израиль одним авиаударом уничтожил «почти всю иранскую инфраструктуру» в разбитой войной соседней стране. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигадор Леберман. Среди уничтоженных образцов оружия были системы с совсем не персидскими названиями, к примеру «Двина» и «Бук». Ранее в Москве хвастались, что именно эти системы эффективно сработали против американских ракет. Но здесь Кремль никак не отреагировал на это унизительное поражение. Это много о чем говорит. Израильские военные неоднократно говорили, что не позволят Ирану превратить Сирию на «передовую базу» против своей страны. Другими словами, Тель-Авив не потерпит присутствие по соседству иранских «Стражей исламской революции». Но для Кремля эти иранские силы – это единственное, что поддерживает жизнь лояльного к России режима Башара Асада. Если Асад будет свергнут, для России и лично Владимира Путина это будет большим унижением.

Почему же Кремль не протестует? Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был единственным западным лидером, который посетил Москву 9 мая, как раз тогда, когда Россия праздновала День победы, а российская пропаганда кричала о том, что «Мы можем повторить». Нетаньяху не просто посетил Москву, он прошел рядом с Путиным по Красной площади, держа в руках портрет российского еврея, который героически воевал.

И это произошло всего за день до военного унижение в Сирии, когда российские системе ПВО не сработали и не остановили израильскую атаку. Сегодня Израиль – это единственная прозападная страна, которая поддерживает дружеские отношения с Россией. Поэтому можно допустить, что Нетаньяху использовал визит в Москву на 9 мая, чтобы предостеречь Путина от сближения с Тегераном. Перед российским президентом, очевидно, появился выбор: остаться друзьями с Израилем или скандалить. Похоже, он выбрал первый вариант. На следующий же день система «Бук», которая сошла с конвейера в 1960-х годах, не смогла справиться с израильскими F-16. Ну как, «мы можем повторить»?. Да нет! Поставки союзнику устаревшей оружия указывает на то, что «не можем».

Эти события указывают на то, что несмотря на все угрозы, Путин пытается избежать прямой военной конфронтации с Западом. Он не хочет войны, которая не будет ни короткой, ни победной для него. Все, к чему он стремится – это «телевизионная война», компьютерная симуляция, с помощью которой можно получить все пиар-выгоды от военного положения, и никаких негативных последствий реальной войны. И это фатальная ошибка для любой стратегии, которая предусматривает русскую схватку со свободным миром. Тот, кто действительно хочет идти на войну, должен быть к этому готов.

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Путин блефует. Вероятно, он выдержит еще одно поражение вроде расправы над российскими наемниками в Сирии. Затем, еще одну. Но 100 таких унижений он не выдержит. Его имидж сильного лидера развалится на щепки. Поэтому не Западу стоит бояться неядерной войны с Кремлем. Все как раз наоборот.