Украинка отдала за дом Кардашьян вдвое больше ради звездных селфи (фото)

Дом знаменитой светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста располагался в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Он обошелся украинской предпринимательнице в 17,8 миллиона долларов, при том, что сама звездная пара приобрела его в 2013 году за 9 миллионов.

В прошлом году украинская предпринимательница Марина Актон купила особняк Ким Кардашьян за баснословную сумму. Стало известно, что при заключении сделки украинка поставила перед Ким дополнительное условие.

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Дом знаменитой светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста располагался в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Он обошелся украинской предпринимательнице в 17,8 миллиона долларов, при том, что сама звездная пара приобрела его в 2013 году за 9 миллионов, пишет Politeka.

Как стало известно изданию The Blast, такая разница в стоимости особняка объясняется дополнительным условием, которое обязалась выполнить Кардашьян. Речь идет о том, что американская знаменитость должна будет активно рекламировать украинку в соцсетях и всячески стараться способствовать продвижению ее музыкальной карьеры.

Отмечается, что Ким прилежно выполняет это условие, постоянно упоминая Актон в своих публикациях. Кроме того, девушек часто можно увидеть вместе на всевозможных светских мероприятиях, а также Ким регулярно посещает презентации новых клипов украинки.

Такой необычный бизнес-ход едва ли не первый в своем роде, ведь абсолютное большинство сделок в сфере недвижимости явно не предусматривают столь необычных дополнительных услуг в контракте.

Марина Актон замужем за американским бизнесменом Брайаном Актоном, который в свое время стал сооснователем популярного мессенджера WhatsApp. Кроме того, вплоть до 2010 года Марина занимала должность секретаря экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

Примечательно, что в дом четы Кардашьян Актон так никогда и не переезжала. Она приобрела его в ноябре прошлого года, однако уже недавно снова выставила на продажу, оценив особняк в 18 миллионов долларов.