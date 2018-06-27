Украинцы забывают о войне в своей стране – Washington Post

Чем дольше длится конфликт, тем больше становится пропасть между теми, кто оказался в жерле войны, и теми, кто живет в мирных регионах.

Война между армией Украины и войсками Кремля на Донбассе происходит всего за шесть часов езды поездом от украинской столицы. Но для некоторых украинцев это будто где-то в другой вселенной.

Единственный горячий конфликт в Европе, который длится уже пятый год без каких-либо признаков возможности завершения, исчез из заголовков газет в Украине и за ее пределами, пишет американское издание Washington Post.

В Киеве люди заняты другими проблемами. Лето началось, уличные кафе переполнены, а темп жизни, кажется, замедляется с ростом температуры на улице. Но активисты, такие как фотограф и бывший боец «Азова» Олесь Кромпляс, пытаются изменить вектор внимания людей. В этом месяце Кромпляс запустил художественный проект, чтобы напомнить жителям Киева о конфликте, который отобрал жизнь 10,3 тысяч человек и заставил переехать еще 2 миллиона. Проект называется «Война рядом». В его рамках автор создал силуэты разных людей из металла в полный рост, усеяные дырками от пуль. Эти работы расставлены в парках и на людных площадях столицы Украины.

«Я хотел установить силуэты там, где собираются люди, в неожиданных местах. Чтобы шокировать и удивить их, чтобы заставить подумать о войне», - пояснил фотограф.

Читайте такжеВойна, коррупция, безработица: украинцы назвали основные государственные проблемы

Но издание отмечает, что пока проект Кромпляса не приблизил войну, а как раз подчеркнул ее удаленность. Металлические работы просто создают препятствия на людных улицах. В то же время, выставка указывает на безразличие, с которым некоторые украинцы относятся к своим соотечественникам с уничтоженного войной востока Украины. Плоские металлические формы изображают не характерных персонажей, а безликих жертв.

Тупик, в который зашла война и которую некоторые комментаторы называют «войной на истощение», создает неприятности для украинских чиновников. Как сохранить надежду и ощущение острой потребности на фоне конфликта, конца и края которого не видно. Понимание того, что Украина столкнулась с вторжением вражеской армии и борется за само свое существование, мотивирует многих. Но чем дольше длится война, тем более далекой она кажется. И эта дистанция создает пропасть между теми, кто оказался в самом жерле войны, и теми, кто живет в мирных регионах страны.

Читайте такжеУкраина в глазах немцев: Крым, кризис и война, но не только это

Издание отмечает, что Украина на самом деле не «разделена» на русскоязычный пророссийских восток и украиноязычный проевропейских запад, какой ее часто изображали. На самом деле война в определенной степени помогла консолидировать общество. Приверженность к НАТО и Евросоюзу выросли, а опросы показывают, что большинство жителей даже в захваченных регионах на востоке хотят сохранить целостность страны. Ранее существовали острые социальные, экономические и политические различия между индустриальным Донбассом и другими регионами страны. Многие украинцы долгое время относились к Донбассу как к отдельному обществу с сомнительной политической надежностью. Война же помогла убрать эти разногласия.