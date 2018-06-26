Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк показала возлюбленного на чужой свадьбе (фото)

16:39, 26 июня 2018
Мир
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Эмилия Кларк показала своего возлюбленного / фото hbo.com

Не успели утихнуть новости о свадьбе Джона Сноу из "Игры престолов" с коллегой по съемочной площадке Роуз Лесли, как голливудские таблоиды сообщили о новой паре, связанной со знаменитым сериалом.

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Актриса Эмилия Кларк влюбилась. Ее парнем, с которым селебрити все чаще стали замечать папарацци, оказался Джозеф Демпси, пишет lux.fm.

Джо также коллега харизматической красавицы по сериалу. Он сыграл Джендри, бастарда короля Роберта Баратеона и также полюбился фанатам "Игры престолов".

Говорят, что между знаменитостями сначала просто завязался флирт, который перерос в свидание и даже совместные путешествия. На свадьбу своих друзей, Кита и Лесли, они также прибыли вместе.

Emilia and Joe leaving Aberdeen

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Теги: #Игра Престолов