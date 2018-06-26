"Пиджак на животе едва не лопается": Собчак заподозрили в беременности (фото)
13:30, 26 июня 2018Мир
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В последнее время Собчак публикует снимки в просторных нарядах, скрывающих живот.
На фото заметно округлившийся живот Ксении / Instagram Ксения Собчак
Российская телеведущая Ксения Собчак вызвала в сети слухи о своей беременности.
На снимках, которые скандальная ведущая опубликовала в Instagram, фолловеры разглядели округлившийся живот.
"Беременна? Ого! Поздравляю", "Ой, скоро будет пополнение) поздравляю", "Точно беременна", "Мальчик или девочка?", "Вы то же подметили, что Ксения с округлившимся животиком??? Я на премии заметила в прямом эфире", "Ксения поздравляю с радостным событием, уже не скроешь!", - засыпали комментариями инстаграм звезды.
Отметим, что в последнее время Собчак публикует снимки в просторных нарядах, скрывающих живот, либо скрещивает на нем руки, прикрывая его.
Напомним, ранее Ксения Собчак назвала оккупированный Крым источником "всех бед" и проблем России.
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