Тело без вести пропавшего британского рэпера выбросило на берег в Бразилии

Полиция считает, что 22-летний Кенни Вулкан совершил самоубийство, сбросившись со скалы вблизи Рио-де-Жанейро.

Тело известного британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, которого с апреля этого года считали пропавшим без вести, вынесло из океана на берег в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Mirror, тело было найдено еще 5 мая рядом с Миранти-ду-Рокандор в западной части города, недалеко от места, где рэпер, как считает полиция, покончил с собой, прыгнув со скалы. Однако понадобилось много времени, чтобы установить личность погибшего.

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Из-за того, что тело долгое время находилось в воде, для опознания понадобилось проведение теста ДНК, результаты которого были обнародованы полицией в понедельник.

Семья 22-летнего рэпера, который также был известен как Кенни Вулкан, была проинформирована и в настоящее время принимает меры, чтобы перевезти его тело домой.

Сообщается, что Мукенди приехал в Бразилию 4 декабря с надеждой начать музыкальную карьеру в Рио и планировал начать новую жизнь. По словам друзей рэпера, у него началась депрессия после того, как он покинул Лондон.

По версии полиции, рэпер исчез 13 апреля во второй половине дня после того, как взял такси со студии звукозаписи и поехал к морю. Платеж кредитной картой на его счету зарегистрировал транзакцию.

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Вскоре после прибытия на место он таинственным образом деактивировал все свои учетные записи в социальных сетях и, как считают детективы, прыгнул со скалы в море.

Родственники погибшего не верят, что Мукенди мог совершить самоубийство, и планируют провести еще один тест ДНК уже в Бретани, чтобы подтвердить личность погибшего.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Рэпер выходил из собственного мотосалона в Майами и подошел к своей машине. Там в него несколько раз выстрелили двое чернокожих мужчин в капюшонах.

21 июня полиция задержала подозреваемого в убийстве.