Голодовка украинца перенесла новости о чемпионате в России со спортивных на политические страницы мировых газет.

Чемпионат мира по футболу в России – это «потемкинское» спортивное шоу, блестящий фасад, который должен был изобразить страну развитой и цивилизованной. Хотя на самом деле РФ совсем не такая. Факт в том, что во время последних международных спортивных событий российские атлеты были пойманы на массовом использовании допинга. Кроме того, Владимир Путин использовал международные шоу для маскировки вторжений в соседние страны, в частности в Грузию и Украину.

С тех пор, как 14 июня начался Чемпионат мира по футболу, российские танки пока не въезжали в меньшие страны. Но чемпионат Москве испортила голодовка украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который уже больше месяца отказывается от еды в сибирской тюрьме, куда его бросили незаконно.

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Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Дайен Фрэнсис, напоминая, что 41-летний украинец голодает уже больше 40 дней, чтобы во время Чемпионата мира привлечь внимание мира к пыткам и несправедливому заключению еще 64 украинцев. Эти нарушения прав человека и тот факт, что никому до сих пор не позволили определить реальное состояние здоровья Сенцова, вызвало волну осуждения со стороны людей и правительств во всем мире. Эта история попала не на спортивные страницы газет, а на первые полосы. Автор напоминает о обращение режиссеров из России и других стран с требованием освободить Сенцова. Этого же требовал Евросоюз, который назвал заключение украинца «нарушением международных законов и элементарных стандартов правосудия». Президент Франции Эммануэль Макрон поднимал этот вопрос во время встречи с Путиным. А президент США Дональд Трамп воспользовался скандалом для того, что обвинить своего предшественника Барака Обаму в аннексии Крыма.

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Как всегда, Путину безразлична вся эта критика. Кремль не допустил украинских правозащитников к Сенцову и другим заключенным, цинично отбросив, что все они «россияне, а не украинцы». Пропагандистская машина России тоже развернула свой арсенал дезинформации, распространяя выдумки, что Сенцова якобы не пытают в российской тюрьме. А все синяки на его теле – это результат его «содомазохистских» предпочтений.

Но весь мир хорошо знает, что Москва врет. И это такая же ложь, как и то, что Украина "сбила» малайзийский рейс MH17, а не российские военные. Путин и его банда такие же убедительные, как и футболисты-симулянты. Не важно, насколько блестящие новые стадионы и футбольный праздник в России. Сенцов напомнил миру, что Россия – это пария. И ее преступления нужно разоблачить.