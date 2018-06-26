Звезду сериала "Район Мелроуз" госпитализировали второй раз за неделю - напала на полицейского и врача

На этот раз кто-то из членов семьи Локлир вызвал домой скорую и полицию, поскольку она была пьяна и вела себя неадекватно.

Вокруг звезды сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, которую на прошлой неделе госпитализировали после угроз застрелиться, не утихают скандалы.

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Так, в ночь на воскресенье, 24 июня, актрису вновь арестовали – уже второй раз за год. На этот раз кто-то из членов семьи Локлир вызвал домой скорую и полицию, поскольку она была пьяна и вела себя неадекватно. Однако, когда службы прибыли, Хизер набросилась и на полицейского, и на врача, сообщает ТСН.

Актрису доставили в больницу, а потом в тюрьму. Сейчас стало известно, что Локлир выпустили из тюрьмы под залог в 20 тысяч долларов. Хизер отправилась в больницу, где начнет добровольное лечение алкоголизма, а также пообщается с психологами, которые помогут ей решить проблемы психического здоровья.

Напомним, что в конце февраля звезду сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир арестовали за избиение своего бойфренда. Актриса набросилась с кулаками и на полицейских.