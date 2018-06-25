Чемпионат мира стоило использовать для разоблачения преступлений Путина – Gazeta Wyborcza

Иногда провозглашенная защита прав приводит к триумфу еще большего зла.

Никакие ценности не умаляют вопрос о том, насколько высокой будет цена реализации такого добра. Имеют ли футболисты, болельщики, FIFA право на глобальный футбольный праздник в виде Чемпионата мира и всех тех благ, которые он несет? Да, имеют! Но какой будет цена? Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Яцек Жаковский.

Он замечает, что с определенной точки зрения FIFA имеет право не переносить мундиаль из России в другую страну несмотря на то, что российские войска вторглись в Украину, несмотря на незаконное заключение кинорежиссера Олега Сенцова и других украинцев, несмотря на нарушения прав человека в РФ или атак российских троллей против западных демократий. В любом случае, аргументы «за» важны. Но также важен и вопрос оправданности цены. Могут ли последствия определенной борьбы за какие-то хорошие права быть хуже, чем нарушение этих прав? Все зависит от методов.

К примеру, методы Владимира Ленина изменили систему несправедливости на вообще преступную. А цена международного футбольного праздника в России – это принятие преступлений Владимира Путина. В этих случаях плохие методы привели к тому, что борьба за якобы добро порождила еще большее зло.

«Ценой мундиаля не было бы укрепление агрессивного путинского режима, если бы футболисты, репортеры, болельщики своевременно вспомнили, что видят моральную опасность от заигрывания с кровавым диктатором. Это детали, но они жизненно важны. Если бы, например, спортсмены и все остальные имели достаточно ума и порядочности, чтобы использовать Олимпиаду в Берлине для разоблачения преступности гитлеровского режима, история могла бы пойти другим путем. А концлагерь в Дахау в то время уже действовал на всех парах! Если бы в 1936 году благодаря Олимпиаде необходимость сопротивления закрепилась в сознании Запада, то, возможно, в 1938 году Чамберлен и Даладье из страха перед избирателями не капитулировали бы в Мюнхене, демократии стали бы на стороне меньшинства в Германии и миллионы жизней удалось бы спасти», - пишет обозреватель.

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Права на частную собственность, справедливость, вознаграждение, развлечения, доходы и безопасность очень важны. Они стоят того, чтобы их защищать. Но это никак не оправдывает закрывание глаз на нарушения основных свобод. Никакие ценности не умаляют вопрос о том, сколько зла будет стоить такая реализация добра. И нельзя ли эту цену уменьшить.