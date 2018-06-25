Звезда-лесбиянка из сериала "Секс в большом городе" показала сына-трансгендера (фото)

Американская актриса, известная одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе" Синтия Никсон показала поклонникам в соцсетях уже взрослого первенца сына Сэмюэля, который является открытым трансгендером

Синтия опубликовала фото с сыном на своей странице в Instagram по случаю Trans Day of Action. Это ежегодный марш, который проводится в Нью-Йорке с целью привлечь внимание общества к дискриминации и насилию в отношении трансгендеров.

"Я очень горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Мозесом (которого зовут Сеф), который в этом месяце закончил колледж. Я поздравляю его и всех, кто отмечает сегодня Trans Day of Action", – прокомментировала фотографию Никсон.

Напомним, Синтия Никсон живет в браке с Кристин Маринони. Они познакомились на протестной акции родителей, возмущенных сокращением бюджета государственных школ.

В 2012 году пара поженилась, семья воспитывает 6-летнего сына Макса Эллингтона Никсон-Маринони.