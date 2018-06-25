Бутафорский бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов

Бластер Хана Соло оценили выше, чем световой меч, которым в первых двух частях фильма был вооружен Люк Скайуокер.

Бутафорский бластер Хана Соло "The BlasTech DL-44" ушел с молотка за 550 тысяч долларов. Харрисон Форд пользовался им во время съемок фильма "Возвращение джедая" из классической трилогии "Звездных войн".

Читайте такжеLucasfilm заморозил съемки спин-оффов «Звездных войн»

Как сообщает Би-би-си, реквизит фильма , выполненный из дерева с элементами пластика и металла, 30 лет находился в коллекции арт-директора фильма Джеймса Шоппе. Бластер Хана Соло оценили выше, чем световой меч, которым в первых двух частях фильма был вооружен Люк Скайуокер - его купили за 450 тыс долларов.

За свою работу в качестве арт-директора картины Шоппе был номинирован на "Оскар" в 1984 году, но не получил его. Награда тогда ушла арт-директору фильма "Фанни и Александр" Анне Асп.

Шоппе выставил на аукцион еще около 40 предметов реквизита из фильма, включая топор эвока и чертеж корабля Джаббы Хатта. За топор эвока один из покупателей заплатил 11 250 долларов (около 9,642 евро), а еще один бластер ушел за 90 624 доллара, рассказала в компании Julien's Auctions, которая организовала аукцион.

Самым дорогим из когда-либо проданных предметов реквизита из "Звездных войн" был дроид R2-D2, ушедший с молотка за 2,76 млн долларов в прошлом году.