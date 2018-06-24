Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии

Среди гостей присутствовали коллеги актеров по съемочной площадке «Игры престолов», в том числе Софи Тернер и Мейси Уильямс.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харрингтон и его партнерша Роуз Лесли, сыгравшая его возлюбленную Игритт, поженились.

Церемония прошла в замке в Шотландии, сообщает «Би-би-си».

Среди гостей присутствовали коллеги актеров по съемочной площадке «Игры престолов», в том числе Софи Тернер и Мейси Уильямс.

Ранее сообщалось, что Кит Харрингтон и Роуз Лесли помолвлены.

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Слухи о том, что между экранными влюбленными возникли отношения и в жизни, впервые появились в 2012 году. Как отмечает издание, через год Кит Харрингтон и Роуз Лесли расстались, однако впоследствии воссоединились. Впервые они появились на публике как пара в апреле 2016 года на церемонии вручения премии Лоуренса Оливье в Лондоне.

Молодые люди опубликовали объявление в местной газете The Times, которое гласит: «Мистер К.С. Харрингтон и Мисс Р.И. Лесли. Объявляется о помолвке между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харрингтон из Ворчестшира, и Роуз, средней дочери Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира»