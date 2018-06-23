СМИ ищут скрытое послание в вызывающей надписи на куртке Мелании Трамп

Пресс-служба Мелании Трамп утверждает, что не нужно искать никаких "скрытых посланий" в выборе верхней одежды первой леди.

Первая леди США Мелания Трамп 21 июня неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?" - и попала на первые полосы мировых СМИ.

Пресс-служба Мелании Трамп утверждает, что не нужно искать никаких "скрытых посланий" в выборе верхней одежды первой леди. Никаких сигналов она никому не подавала, надпись ничего не значит и не может трактоваться.

Как пишет Би-би-си, правдоподобность этого заявления - сомнительна. Куртка, которую надела Мелания, - из коллекции Zara двухлетней давности, просто так ее сейчас купить нельзя. Мелания Трамп надела эту куртку дважды - когда вылетала из Вашингтона, и когда вернулась обратно из Техаса. В это время надпись на куртке и ее возможное символическое значение уже вовсю обсуждала американская пресса.

Один тот факт, что привыкшая к дорогим маркам одежды Мелания носит куртку Zara, уже можно принять за некий сигнал, не говоря о содержании надписи на куртке. Более того, критики указывают, что в Вашингтоне было слишком жарко, чтобы носить курту.

У Мелании Трамп, если верить книге журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость" о буднях Белого дома, довольно сложные отношения с мужем. Из книги, достоверность многих деталей из которой администрация Трампа опровергает, следует, что первая леди фактически живет своей жизнью и нечасто пересекается с Трампом.

После того, как бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала о романе с Трампом десятилетней давности (Белый дом эти сведения не подтверждает), многие американские газеты отмечали, что Мелания стала реже появляться на публике вместе с президентом и даже проигнорировала запланированную поездку в Давос на Всемирный экономический форум.

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Когда президент выступал в конце января с обращением к нации, Мелания все же была рядом с ним (хоть они и приехали на разных автомобилях), но надела белый брючный костюм, который, в том числе благодаря Хиллари Клинтон, стал символом борьбы женщин за свои права.

Вполне возможно, говорят сторонники этой версии, что и в этот раз Мелания воспользовалась гардеробом, чтобы молчаливо выразить протест в связи с поведением мужа - или донести, что президенту нет никакого дела до разлученных семей. Эта теория особенно популярна в социальных сетях, где существует целое движение "Освободите Меланию". Его приверженцы уверены, что жена президента несчастлива в браке и не может вести себя так, как хочет.

При этом отношение Мелании к своему гардеробу остается загадкой, так как интервью она практически не дает. Мелания Трамп тщательно выбирает наряды, а пресса их потом тщательно анализирует и находит те или иные значения, но есть ли у первой леди США намерение что-то говорить своими нарядами, посылает она таким образом какие-либо сигналы или же просто дурачит падкую до сенсаций из жизни президентской семьи прессу, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что надпись на куртке его жены - послание "лживым СМИ".